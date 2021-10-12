Дизель-электрическую подлодку «Магадан» приняли в боевой состав ВМФ

Торжественная церемония передачи в состав Военно-морского флота РФ большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» прошла в Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что на подлодке проекта 636.3, которая была передана на месяц раньше установленного срока, был поднят Андреевский флаг.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки двух многоцелевых кораблей ближней морской зоны и четырёх подводных лодок дальней морской зоны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияВМФ РоссииВМФ РФПодлодка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры