Дизель-электрическую подлодку «Магадан» приняли в боевой состав ВМФ
Торжественная церемония передачи в состав Военно-морского флота РФ большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан» прошла в Санкт-Петербурге на «Адмиралтейских верфях», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что на подлодке проекта 636.3, которая была передана на месяц раньше установленного срока, был поднят Андреевский флаг.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки двух многоцелевых кораблей ближней морской зоны и четырёх подводных лодок дальней морской зоны.
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