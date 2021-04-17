Десантные корабли Северного флота вошли в Черное море

«Александр Отраковский» и «Кондопога» - большие десантные корабли (БДК) Северного флота России вошли в акваторию Черного моря, миновав Босфор. Такие данные обнародовали турецкие сайты, сообщает «Интерфакс».

По данным стамбульских ресурсов, боевые корабли направляются в Севастополь. В подтверждение на сайтах публикуют фото перемещения российских БДК

Напомним, в Средиземном море в настоящий момент находятся еще два БДК Балтийского флота – «Королев» и «Калининград».

Ранее в субботу сообщалось, что отряд кораблей Каспийской флотилии в рамках контрольной проверки совершили переход в Чёрное море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

