Десантные корабли Северного флота вошли в Черное море
«Александр Отраковский» и «Кондопога» - большие десантные корабли (БДК) Северного флота России вошли в акваторию Черного моря, миновав Босфор. Такие данные обнародовали турецкие сайты, сообщает «Интерфакс».
По данным стамбульских ресурсов, боевые корабли направляются в Севастополь. В подтверждение на сайтах публикуют фото перемещения российских БДК
Напомним, в Средиземном море в настоящий момент находятся еще два БДК Балтийского флота – «Королев» и «Калининград».
Ранее в субботу сообщалось, что отряд кораблей Каспийской флотилии в рамках контрольной проверки совершили переход в Чёрное море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
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