Депутат Соболев призвал не спешить с вводом военных сборов
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил о необходимости составить подробный план строительства Вооруженных сил РФ, сообщает NEWS.ru.
По его словам, частью этого плана должен стать хорошо обученный мобилизационный резерв, а также база мобилизационного развертывания.
«Очень важно не бежать впереди паровоза... Для начала необходимо составить подробный план строительства наших вооруженных сил, таких, которые смогут защитить нашу родину от любого геополитического противника», — подчеркнул Соболев.
Депутат добавил, что только после этого можно говорить о вводе в РФ военных сборов для людей старше 30 лет, запасников и резервистов.
Ранее Соболев заявил, что граждане России старше 30 лет, которые не проходили службу в армии, и числятся в запасе, будут привлечены к военным сборам после принятия закона о повышении возраста для призыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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