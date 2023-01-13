Депутат Соболев призвал не спешить с вводом военных сборов

По его словам, частью этого плана должен стать хорошо обученный мобилизационный резерв, а также база мобилизационного развертывания.

«Очень важно не бежать впереди паровоза... Для начала необходимо составить подробный план строительства наших вооруженных сил, таких, которые смогут защитить нашу родину от любого геополитического противника», — подчеркнул Соболев.

Депутат добавил, что только после этого можно говорить о вводе в РФ военных сборов для людей старше 30 лет, запасников и резервистов.

Ранее Соболев заявил, что граждане России старше 30 лет, которые не проходили службу в армии, и числятся в запасе, будут привлечены к военным сборам после принятия закона о повышении возраста для призыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

