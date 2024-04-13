Депутат Колесников заявил, что ВСУ пытались его убить из HIMARS

Ранее власти Запорожья заявляли об обстреле города Днепрорудное, в результате был полностью разрушен частный дом.

Как отметил Колесников, по зданию ударили днем, когда парламентарий и его товарищи уехали на работу.

«По счастливой случайности нас здесь не оказалось. Но, по всей видимости, за нами следили. Потому что до этого, месяца полтора назад, было также два прилета», — поделился депутат, который участвует в СВО в качестве добровольца.

По словам Колесникова, тогда ВСУ не попали по дому: один из снарядов не разорвался, другой пролетел это здание. Военные старались уже не ночевать в доме, но приезжали сюда днем за личными вещами.

