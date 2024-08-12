Генерал Соболев рассказал, как отбросить ВСУ из Курской области

Путин заявил, что с Киевом после атак не о чем говорить

Врио главы Курской области: Под оккупацией ВСУ находятся 28 населенных пунктов

Депутат Гурулев раскритиковал линию обороны в Курской области

Действие полиса ОСАГО с 1 октября будет распространяться и на территорию Белоруссии

Психолог назвал развод нормой в семейной терапии