Генерал Соболев рассказал, как отбросить ВСУ из Курской области
Армейские резервы требуется перебросить в Курскую область, чтобы отбросить подразделения Вооруженных сил Украины за границу России. Так считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Как заявил народный избранник NEWS.ru, помимо непосредственно боевых, там необходимы также инженерные резервы. Соболев отметил неэффективность минных полей без огневого прикрытия, а также подчеркнул необходимость восстановления линии государственной границы в Курской области.
По мнению генерала, резервы можно позаимствовать из-за состава группировок в Херсонской и Запорожской областях. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным министерства обороны РФ, за сутки российские войска отбили семь атак ВСУ в Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru