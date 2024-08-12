Генерал Соболев рассказал, как отбросить ВСУ из Курской области

Армейские резервы требуется перебросить в Курскую область, чтобы отбросить подразделения Вооруженных сил Украины за границу России. Так считает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Как заявил народный избранник NEWS.ru, помимо непосредственно боевых, там необходимы также инженерные резервы. Соболев отметил неэффективность минных полей без огневого прикрытия, а также подчеркнул необходимость восстановления линии государственной границы в Курской области.

По мнению генерала, резервы можно позаимствовать из-за состава группировок в Херсонской и Запорожской областях. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным министерства обороны РФ, за сутки российские войска отбили семь атак ВСУ в Курской области.


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ФОТО: РИА Новости
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