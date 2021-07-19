День ВМФ в Севастополе пройдет без стрельбы и салюта

Празднование Дня Военно-морского флота России 25 июля в Севастополе из-за пандемии пройдет по сокращенной программе, сообщает РИА Новости.

«Проход кораблей и пролет авиации будет выполнен в течение 15 минут и пройдет без демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота РФ.

Также будут отменены салют и другие вечерние мероприятия.

Отмечается, что все участники праздника прошли вакцинацию от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в последнее воскресенье июля в Санкт-Петерьбурге пройдут парад и праздник в честь Дня ВМФ, в котором примут участие 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота.

