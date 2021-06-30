Более 50 кораблей и подлодок Балтфлота примут участиве в параде в честь Дня ВМФ
Двадцать боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийского флота будут привлечены к участию в Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ России, сообщает пресс-служба флота.
В сообщении говорится, что также в параде будут участвовать восемь патрульных и противодиверсионных катеров, а для подготовки и обеспечения праздника - «более 35 буксиров, гидрографических и спасательных судов, танкеров, плавучих кранов и судов обеспечения различных классов».
Военно-морской парад и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ пройдут в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля.
Ранее расчёты беспилотников соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию разведывательных постов в позиционном районе, сообщает RT. Помимо прочего, были проведены корректировка огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений.
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