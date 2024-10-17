В ЦВО объяснили выплаты срочникам за контракты техническим сбоем

Солдатам срочной службы из воинских частей под Чебаркулем стали поступать на банковские счета выплаты за неподписанные ими контракты, сообщает 74.ru.

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что это произошло из-за технического сбоя. При этом статус данных военнослужащих не изменялся, деньги будут возвращены в кратчайшие сроки.

Срочники получили 305 тысяч рублей от Минтруда Татарстана. В пояснении к переводу сказано, что это единовременная денежная выплата по указу № 920 от 30.12.2023.

Ранее выплату контрактникам в Уфе увеличили до 400 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

