Defence Blog восхитился красотой российского Су-35

Истребитель Су-35 российского производства признан одним из самых красивых современных истребителей в мире, считают читатели американского издания Defence Blog.

Су-35 занял второе место рейтинга. Лидер списка - американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Замыкает тройку французский Rafale. Далее идут американский F-15 Eagle и европейский Typhoon.

Российские Су-35 перехватили бомбардировщика США над Охотским морем

Ранее Военно-морские силы США обнародовали видеозапись перехвата над Средиземным морем самолета-разведчика Poseidon P-8A — его сопроводили два российских истребителя Су-35. Ролик появился на YouTube-канале Шестого флота США.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:СамолетыСу-35
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