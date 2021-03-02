Defence Blog восхитился красотой российского Су-35
Истребитель Су-35 российского производства признан одним из самых красивых современных истребителей в мире, считают читатели американского издания Defence Blog.
Су-35 занял второе место рейтинга. Лидер списка - американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Замыкает тройку французский Rafale. Далее идут американский F-15 Eagle и европейский Typhoon.
Ранее Военно-морские силы США обнародовали видеозапись перехвата над Средиземным морем самолета-разведчика Poseidon P-8A — его сопроводили два российских истребителя Су-35. Ролик появился на YouTube-канале Шестого флота США.
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