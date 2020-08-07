Российские Су-35 перехватили бомбардировщика США над Охотским морем

Американский бомбардировщик перехвачен тремя российскими истребителями Су-25 над Охотским морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что к границе РФ приблизился бомбардировщик В-1В ВВС США, при этом границы самолет не нарушил.

В центре также отметили, что полет Су-35 прошел в соответствии с международными правилами. Самолеты вернулись в аэродром базирования после отдаления бомбардировщика.

Добавим, что за последние несколько недель российские военные не менее 5 раз направляли истребители на перехват американских самолетов у границ РФ. В частности, американские самолеты перехватывали над Черным морем.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: YouTube канал Шестого флота США
ТЕГИ:СшаСу-35
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры