«Все давно работает!» Комитет Госдумы по обороне ткнул Рогозина носом в контракт для добровольцев

Ранее Дмитрий Рогозин предложил ввести контракты на полгода для добровольцев на СВО: по его мнению, «это и есть выход из ситуации, связанной с мобилизацией». Они, считает сенатор, будут востребованы среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, а мера позволит избежать новой волны мобилизации.

«Что хотел Рогозин, честно говоря, не знаю. У нас есть два вида контрактов: для добровольцев – они от трех месяцев и больше, и контракты, которые заключаются контрактниками на срок не менее года. Его предложение уже осуществляется», - сказал Соболев.

Генерал уточнил, что вопреки разным разговорам и домыслам никакой мобилизации в России сегодня не планируется.

«Никто не предполагает сейчас никакой мобилизации. Сейчас идет плановый отбор на добровольную службу по контракту. Говоря о сроках окончания спецоперации, я соглашусь с министром обороны Шойгу. Он назвал 2025 год – я не буду его опровергать», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что за год Минобороны подписало контракты с более чем 335 тысячами человек.

