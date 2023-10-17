«Все давно работает!» Комитет Госдумы по обороне ткнул Рогозина носом в контракт для добровольцев

Генерал-депутат напомнил в эфире НСН, что предложение экс-главы «Роскосмоса» о контрактах сроком на полгода уже давно реализовано российской армией.

В России сегодня существуют два вида контрактов, и среди них есть вариант для добровольцев на срок от трех месяцев, предложение экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина уже реализовано. Об этом в разговоре с НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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Ранее Дмитрий Рогозин предложил ввести контракты на полгода для добровольцев на СВО: по его мнению, «это и есть выход из ситуации, связанной с мобилизацией». Они, считает сенатор, будут востребованы среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, а мера позволит избежать новой волны мобилизации.

«Что хотел Рогозин, честно говоря, не знаю. У нас есть два вида контрактов: для добровольцев – они от трех месяцев и больше, и контракты, которые заключаются контрактниками на срок не менее года. Его предложение уже осуществляется», - сказал Соболев.

Генерал уточнил, что вопреки разным разговорам и домыслам никакой мобилизации в России сегодня не планируется.

«Никто не предполагает сейчас никакой мобилизации. Сейчас идет плановый отбор на добровольную службу по контракту. Говоря о сроках окончания спецоперации, я соглашусь с министром обороны Шойгу. Он назвал 2025 год – я не буду его опровергать», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что за год Минобороны подписало контракты с более чем 335 тысячами человек.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Дмитрий РогозинСпецоперацияПризывникиМобилизация

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