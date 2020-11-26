В Германии назвали «хамством» заход американского эсминца в воды России

Жители Германии, читающие газету Die Welt, обсудили вторжение эсминца ВМС США в российские территориальные воды.

Минобороны РФ во вторник сообщило, что эскадренный миноносец «Джон Маккейн» нарушил территориальные воды России на Дальнем Востоке, но после предупреждения российских военных об угрозе тарана изменил курс.

Командование Седьмого флота ВМС США в ответ заявило, что эсминец не нарушал границ и проводил операцию по обеспечению свободы навигации.