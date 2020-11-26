В Германии назвали «хамством» заход американского эсминца в воды России

Жители Германии, читающие газету Die Welt, обсудили вторжение эсминца ВМС США в российские территориальные воды.

Минобороны РФ во вторник сообщило, что эскадренный миноносец «Джон Маккейн» нарушил территориальные воды России на Дальнем Востоке, но после предупреждения российских военных об угрозе тарана изменил курс.

Командование Седьмого флота ВМС США в ответ заявило, что эсминец не нарушал границ и проводил операцию по обеспечению свободы навигации.

Хамство с позиции силы? США объяснили вторжение эсминца в российские воды

Немецкие читатели разделились во мнениях по факту случившегося.

Часть немцев встала на российскую сторону. Некоторые из них утверждают, что «Америка взяла курс на разжигание войны». Другие назвали решение ВМС США «провокацией», «хамством» и «нарушением международного права».

При этом остальные читатели отметили, что перемещение корабля в международных водах не является провокацией. В то же время многие признали, что появление российских военных кораблей рядом с морскими границами США могло бы вызвать еще больший скандал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВМС СШААмериканский Эсминец
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