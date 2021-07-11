Черноморский флот отслеживает греческий ракетный катер
В Черное море вошел ракетный катер военно-морских сил Греции «Даниолос», сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Черноморский флот приступил к контролю действий военного корабля. На днях министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Афины поддерживают курс Киева на укрепление связей с НАТО.
Тем временем, эсминец ВМС Великобритании Defender, в конце июня нарушивший российскую границу у берегов Крыма, покинул Черное море.
23 июня судно нарушило границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский сторожевой корабль в ответ на вход эсминца в территориальные воды РФ открыл предупредительную стрельбу. Однако в Великобритании отметили, что судно «совершило мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было.
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