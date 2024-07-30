Чемезов: БПЛА «Суперкам» в версии камикадзе успешно применяются в ходе СВО
Выпуск беспилотников «Суперкам» был развёрнут буквально за пять месяцев. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что данные БПЛА производятся «как в разведывательной версии, так и в версии камикадзе».
«И они сегодня очень хорошо используются в зоне СВО», - заключил Чемезов.
Ранее в входит в «Ростехе» заявили, что холдинг «Росэлектроника» разработал мобильный антидроновый комплекс «Леший» для защиты военных и служебных автомобилей от беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru