Чемезов: БПЛА «Суперкам» в версии камикадзе успешно применяются в ходе СВО

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что данные БПЛА производятся «как в разведывательной версии, так и в версии камикадзе».

«И они сегодня очень хорошо используются в зоне СВО», - заключил Чемезов.

Ранее в входит в «Ростехе» заявили, что холдинг «Росэлектроника» разработал мобильный антидроновый комплекс «Леший» для защиты военных и служебных автомобилей от беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

