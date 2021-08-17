Бывший глава Генштаба ВС России рассказал о возможном ответе на агрессию талибов

Генерал отметил, что в рамках ОДКБ Россия обязаны оказывать помощь в случае угрозы либо реальной агрессии.

«Есть возможные варианты ответа. Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, то там применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Эти самолеты – предупреждение талибам не приближаться к границам», — рассказал Балуевский в интервью РИА Новости.

Генерал считает, что вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии сегодня достаточно боеспособны, а эффективное воздействие на противника возможно при координации действий, применении авиации, разведки и доразведки.

