Бывший глава Генштаба ВС России рассказал о возможном ответе на агрессию талибов
Россия может воспользоваться дальними бомбардировщиками Ту-22М3 в случае возможной агрессии движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) против стран ОДКБ. Об этом заявил экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.
Генерал отметил, что в рамках ОДКБ Россия обязаны оказывать помощь в случае угрозы либо реальной агрессии.
«Есть возможные варианты ответа. Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, то там применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Эти самолеты – предупреждение талибам не приближаться к границам», — рассказал Балуевский в интервью РИА Новости.
Генерал считает, что вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии сегодня достаточно боеспособны, а эффективное воздействие на противника возможно при координации действий, применении авиации, разведки и доразведки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США
- В Подмосковье разбился Ил-112
- Самолет Бундесвера смог эвакуировать из Кабула только семь человек
- Талибы пригласили женщин войти в правительство Афганистана
- Суточный прирост новых заражений COVID-19 в России составил 20 958 случаев
- Депутат Госдумы сравнил союзников США с галошами
- Бывший глава Генштаба ВС России рассказал о возможном ответе на агрессию талибов
- «Люди лишены свободы»: жители Кабула рассказали о жизни при талибах
- Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
- Врач заявил о риске переболеть коронавирусом до десяти раз за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru