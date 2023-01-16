СМИ: Лондон предлагает Киеву использовать западные танки подальше от фронта

Танки западного производства впервые войдут в военную помощь для Украины, сообщает издание Military Watch Magazine.

Аналитики напомнили, что Великобритания, Франция и Польша ранее заявляли о готовности передать Украине танки. При этом, репутация этих танков может быть подорвана, а потому в Лондоне предлагают использовать их вдали от зоны боевых действий.

«Танки не предполагается размещать вблизи линии фронта, а вместо этого они будут доставлены для ознакомления украинских сил с машинами, чтобы облегчить более плавный переход к этому классу в будущем», - говорится в статье.

В частности, речь может идти о британских танках Challenger 2. Они не пользуются спросом на мировом рынке, а если необученные украинские военные будут ими безуспешно управлять, то боевые машины не смогут конкурировать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТанкиВоенная ОперацияАнглияУкраина
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