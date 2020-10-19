Британский офицер уволен после того, как пьяным командовал выгрузкой 16 ядерных ракет Trident

Моряки должны была выгрузить 16 ракет Trident, каждая из которых несет три ядерные боеголовки. Лейтенант-коммандер Лен Лув, которому предстояло принять командование системой, появился на борту подлодки в пьяном виде, с собой у него также была жареная курица.

О произошедшем командованию сообщил офицер, которого Лувр должен был сменить. В отношении пьяного военного сейчас проводится расследование.

Ранее предыдущий капитан субмарины Vigilant, а также старший помощник лишились должностей за связи со служившими на ее борту женщинами, сообщает РИА Новости. Еще девять моряков, служивших на судне, были уволены за употребление наркотиков.

