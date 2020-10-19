Британский офицер уволен после того, как пьяным командовал выгрузкой 16 ядерных ракет Trident

Британский офицер-подводник, командовавший комплексом ядерных ракет, пришел нетрезвым на их выгрузку, после чего был отстранен от службы. Об этом пишет британское издание Sun со ссылкой на информированные источники.

Инцидент произошел, когда субмарина королевских ВМС Vigilant стояла в доке американской базы «Кингз-Бей» в штате Джорджия.

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Моряки должны была выгрузить 16 ракет Trident, каждая из которых несет три ядерные боеголовки. Лейтенант-коммандер Лен Лув, которому предстояло принять командование системой, появился на борту подлодки в пьяном виде, с собой у него также была жареная курица.

О произошедшем командованию сообщил офицер, которого Лувр должен был сменить. В отношении пьяного военного сейчас проводится расследование.

Ранее предыдущий капитан субмарины Vigilant, а также старший помощник лишились должностей за связи со служившими на ее борту женщинами, сообщает РИА Новости. Еще девять моряков, служивших на судне, были уволены за употребление наркотиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Подводная ЛодкаВеликобритания
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