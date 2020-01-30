США оснастили свои субмарины маломощными ядерными боеголовками
США начали оснащать свои субмарины новыми типами ядерных боезарядов малой мощности. Такие данные приводит сайт Федерации американских ученых.
В публикации говорится, что новые боеголовки малой мощности W76-2 уже установлены на субмарине с баллистическими ракетами Trident. Как отмечает один из соавторов статьи Ганс Кристенсен, речь идет о подводной лодке «Огайо», пишут «Известия».
Субмарина вышла на боевое дежурство с новыми боеголовками в последние недели прошлого года. Одна должна вернуться в США в феврале. Еще одна подлодка с аналогичными боезарядами в настоящее время может находиться в Тихом океане, сообщает РИА ФАН.
Ранее издание The National Interest сообщило, что в мире насчитывается пять субмарин, способных уничтожить мир за полчаса, три из них – российские, две – американские.
Однако военный эксперт, капитан третьего ранга в запасе Дмитрий Литовкин в интервью Ura.ru назвал такие данные глупостью. По его словам, указанные в списке подлодки являются стратегическими ядерными силами сдерживания, гарантирующими ненападение других государств.
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