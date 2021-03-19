Британские спецслужбы обвинили Россию в создании помех для военных самолетов
Россия регулярно создает помехи для военно-транспортных самолетов A400M, взлетающих с базы королевства Акротири на Кипре. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в военной разведке Великобритании.
По словам собеседника газеты, Россия пытается блокировать спутниковые сигналы для взлетающих самолетов. Он отметил, что самолеты A400M перевозят запчасти.
Ранее Лондон опубликовал Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики с приоритетами до 2030 года. Согласно документу, Россия является наиболее острой угрозой безопасности Великобритании.
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