Британские спецслужбы обвинили Россию в создании помех для военных самолетов

Россия регулярно создает помехи для военно-транспортных самолетов A400M, взлетающих с базы королевства Акротири на Кипре. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в военной разведке Великобритании.

По словам собеседника газеты, Россия пытается блокировать спутниковые сигналы для взлетающих самолетов. Он отметил, что самолеты A400M перевозят запчасти.

Великобритания назвала Россию острой угрозой своей безопасности

Ранее Лондон опубликовал Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики с приоритетами до 2030 года. Согласно документу, Россия является наиболее острой угрозой безопасности Великобритании.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВоенныеРазведкаВеликобритания
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