Британские спецслужбы обвинили Россию в создании помех для военных самолетов

Россия регулярно создает помехи для военно-транспортных самолетов A400M, взлетающих с базы королевства Акротири на Кипре. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в военной разведке Великобритании.

По словам собеседника газеты, Россия пытается блокировать спутниковые сигналы для взлетающих самолетов. Он отметил, что самолеты A400M перевозят запчасти.