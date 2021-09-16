Борисов рассказал о поступлении систем С-500 в российские Вооруженные силы
Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей» начали поступать в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, передает ТАСС.
«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антей" должна быть сделана», — отметил Борисов.
Вице-премьер добавил, что после того, как системами С-500 будут оснащены российские войска, ЗРС потенциально может приобрести Индия. Однако Борисов подчеркнул, что «в практических планах пока нет договоренностей». По словам вице-премьера, продажа систем — «перспектива не ближайших лет».
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