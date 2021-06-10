Российский Су-35 сопроводил над Тихим океаном американский самолёт-разведчик

Российский истребитель Су-35 дежурных сил ПВО Тихоокеанского флота сопроводил стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Тихого океана воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России.

В ведомстве добавили, что в воздух подняли истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота, который не допустил нарушения государственной границы РФ.

Ранее российский истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолёт Р-8А Poseidon ВВС США, сообщает RT.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:ВВС СШАВВС РоссииГраницаИстребительСу-35
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