Российский Су-35 сопроводил над Тихим океаном американский самолёт-разведчик
Российский истребитель Су-35 дежурных сил ПВО Тихоокеанского флота сопроводил стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Тихого океана воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России.
В ведомстве добавили, что в воздух подняли истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота, который не допустил нарушения государственной границы РФ.
Ранее российский истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолёт Р-8А Poseidon ВВС США, сообщает RT.
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