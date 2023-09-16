Бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД
Стратегические ракетоносцы Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД, их дальность — свыше 6 500 километров. Соответствующее видео распространило Минобороны России.
Самолет с новыми ракетами продемонстрировали лидеру КНДР Ким Чен Ыну и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу в ходе их визита на аэродром Кневичи во Владивостоке. Высокие гости осмотрели барабанную установку пуска ракет Ту-160.
«Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров», — уточнил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
Как отметил военачальник, все представленные на аэродроме воздушные суда — из строевых частей.
Ранее стало известно, что российские бомбардировщики Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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