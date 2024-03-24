Бомбардировщики США В-1В приблизились к границе РФ в Баренцевом море

Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух при приближении к государственной границе в Баренцевом море двух стратегических бомбардировщиков В-1В Военно-воздушных сил США, сообщило Министерство обороны РФ.

Американский БПЛА Global Hawk приблизился к границе РФ в Черном море

При приближении российского истребителя американские самолеты развернулись и изменили курс. Нарушения государственной границы не допущено, подчеркнули в ведомстве.

«Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы России не допущено», - отметило Минобороны.

В начале марта российский истребитель Су-27 не допустил нарушения границы в Черном море со стороны двух истребителей «Рафаэль» и самолета радиообнаружения Boeing E-3 «Сентри» Воздушно-космических сил (ВКС) Франции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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