Более 320 видов российского вооружения проверили в рамках операции в Сирии

Министр отметил, что ВС использовали в том числе вертолеты предприятия. После операции в Сирии воздушные суда были доработаны, «во всяком случае, по оружию».

Шойгу подчеркнул, что для того, чтобы обезопасить технику, необходимо оружие, действующее на большем расстоянии по сравнению с системами ПВО и ПЗРК.

«Сегодня у нас такое оружие есть. И это благодаря операции в Сирии, благодаря вам - тем, кто этим занимается», — цитирует ТАСС обращение министра к работникам «Роствертола».

Шойгу высоко оценил труд сотрудников предприятия, назвав его «одним из крупнейших центров авиастроения» и крупнейшей компанией в части вертолетостроения.

