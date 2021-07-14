Более 320 видов российского вооружения проверили в рамках операции в Сирии
Российские военные в ходе операции в Сирии проверили более 320 видов вооружения. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом компании «Роствертол».
Министр отметил, что ВС использовали в том числе вертолеты предприятия. После операции в Сирии воздушные суда были доработаны, «во всяком случае, по оружию».
Шойгу подчеркнул, что для того, чтобы обезопасить технику, необходимо оружие, действующее на большем расстоянии по сравнению с системами ПВО и ПЗРК.
«Сегодня у нас такое оружие есть. И это благодаря операции в Сирии, благодаря вам - тем, кто этим занимается», — цитирует ТАСС обращение министра к работникам «Роствертола».
Шойгу высоко оценил труд сотрудников предприятия, назвав его «одним из крупнейших центров авиастроения» и крупнейшей компанией в части вертолетостроения.
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