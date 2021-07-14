Шойгу назвал российские вооруженные силы самыми современными в мире
Вооруженные силы РФ имеют почти 71% процент современного вооружения и боевой техники, этот показатель —самый высокий среди армий мира. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом компании «Роствертол».
«Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением - понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», — приводит слова министра ТАСС.
При этом уровень современности в стратегических ядерных силах, которые Шойгу назвал основой системы сдерживания, составляет 83%, пишет «Свободная пресса».
Глава Минобороны поблагодарил российских ученых и конструкторов, которые смогли сохранить научный потенциал России для рывка в области обороны, отмечает Ura.ru.
Шойгу подчеркнул, что в последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в ВС РФ и отношение к армии. Вооружение, техника и обучение военнослужащих сделало войска РФ одними из самых современных в мире, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- В МИД ФРГ объяснили нестыковки в докладе ОЗХО по инциденту с Навальным
- Шойгу назвал российские вооруженные силы самыми современными в мире
- Путин примет участие в онлайн-встрече лидеров стран АТЭС
- В Москве известного адвоката задержали по делу о мошенничестве
- Эксперт спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России
- В Минздраве назвали процент заболевших после вакцинации от COVID-19
- МЧС России предложило разрешить дачникам разводить костры на участках
- В Афганистане ликвидировали более тысячи боевиков «Талибана» за три дня
- Глава Минздрава заявил, что «Спутник V» не вредит при беременности
- Экс-директор РКЦ «Прогресс» приговорён к 8,5 годам колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru