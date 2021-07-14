Шойгу назвал российские вооруженные силы самыми современными в мире

Вооруженные силы РФ имеют почти 71% процент современного вооружения и боевой техники, этот показатель —самый высокий среди армий мира. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллективом компании «Роствертол».

«Сегодня все — кто со злостью, кто с одобрением - понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», — приводит слова министра ТАСС.

При этом уровень современности в стратегических ядерных силах, которые Шойгу назвал основой системы сдерживания, составляет 83%, пишет «Свободная пресса».

Глава Минобороны поблагодарил российских ученых и конструкторов, которые смогли сохранить научный потенциал России для рывка в области обороны, отмечает Ura.ru.

Шойгу подчеркнул, что в последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в ВС РФ и отношение к армии. Вооружение, техника и обучение военнослужащих сделало войска РФ одними из самых современных в мире, отмечает РИА ФАН.

