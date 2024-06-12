Более 20 граждан Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ и сбежали домой

Как минимум 22 гражданина Шри-Ланки, которые якобы вступили в Вооруженные силы России для участия в специальной военной операции, дезертировали, сбежав на родину, сообщает Yahoo со ссылкой на представителя Министерства обороны Шри-Ланки Аллена Хита.

Как заявил один из дезертиров, 37-летний водитель Анил Мадусанка, его обманули с работой в РФ и отправили на фронт, где он был ранен. Мужчина обратился в посольство Шри-Ланки в Москве, откуда его доставили на родину.

Граждан Шри-Ланки якобы заманивают на службу в армию России через мессенджер WhatsApp, обещая зарплату в $2,1 тыс. Дипломаты обратились к российским властям для принятия мер.

