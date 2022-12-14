Бойцы ЦВО с помощью «Терминаторов» обратили украинских военных в бегство в ЛНР
Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили атаки ВСУ на линии Сватово — Кременная с помощью боевых машин «Терминатор». Об этом сообщает РИА Новости.
Один из бойцов рассказал, что боевые машины буквально «обратили противника в бегство». По его словам, удары были нанесены по району сосредоточения украинских военных.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире «Первого канала» заявил, что украинские танкисты отказываются выполнять приказы. По его словам, их пугает обстановка на линии боевого соприкосновения, и чтобы не идти в бой они даже намеренно портят свои танки.
Ранее Марочко заявил, что Киев готовит диверсии на Сватовском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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