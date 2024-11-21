Бойцы «Ахмата» захватили украинский тяжелый дрон «Мамонт»
Группа командира с позывным «Пресс» спецназа «Ахмат» перехватила тяжелый украинский дрон-камикадзе «Мамонт» в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил в беседе с агентством боец с позывным «Диор», этот беспилотник — нечто среднее между FPV и дроном «Баба-Яга».
«Я в первый раз увидел, хотя с беспилотниками часто сталкивался. Скорее всего даже "Баба-Яга" его тащит, потом отпускает», — поделился военный.
Он указал, что «Мамонт» не нуждается в особых погодных условиях и может летать в пасмурную и ветреную погоду. Летательный аппарат передадут специалистам для изучения.
Ранее стало известно, что на Украине тестируют дрон-камикадзе «Мамонт» с увеличенной боевой частью.
Между тем российские военные уничтожили в воздухе 36 БПЛА «Баба-Яга» и спасли десятки жизней бойцов 1-й танковой армии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru