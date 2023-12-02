Боевые корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли во Вьетнам
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл с деловым визитом в международный порт Камрань во вьетнамской провинции Кханьхоа. Об этом сообщает ТАСС.
В церемонии встречи большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» участвовали генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков и работники аппарата военного атташе при российском посольстве во Вьетнаме. Как отметил генконсул, регулярные визиты российских моряков во вьетнамские порты «вносят значительный вклад в укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами» в интересах безопасности в регионе и мире.
Визит кораблей ТОФ продлится до 4 декабря. Ожидается, что моряки встретятся с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской народной армии и руководителями администрации провинции Кханьхоа. Кроме того, запланированы совместные товарищеские спортивные соревнования с моряками из РФ и Вьетнама.
Ранее корабли Тихоокеанского флота и Военно-морские силы Индии провели совместное учение в Бенгальском заливе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боевые корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли во Вьетнам
- «Запретить нельзя разрешить»: Энергетики могут убить и спасти жизнь
- Концерн Rheinmetall начнет выпуск бронетехники на Украине в 2024 году
- Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение по двум уголовным делам
- Володин запустил опрос о маркировке энергетиков контрастными надписями
- Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Новой Москве
- Мобилизованные или контрактники? Эксперты спорят о комплектовании российской армии
- На Украине жители двух сел отказались сносить советские памятники
- В России готовят законопроект о дактилоскопии прибывающих иностранцев
- Исследование: По итогам осени самыми востребованными сотрудниками стали курьеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru