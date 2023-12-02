Боевые корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли во Вьетнам

В церемонии встречи большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» участвовали генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков и работники аппарата военного атташе при российском посольстве во Вьетнаме. Как отметил генконсул, регулярные визиты российских моряков во вьетнамские порты «вносят значительный вклад в укрепление дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами» в интересах безопасности в регионе и мире.

Визит кораблей ТОФ продлится до 4 декабря. Ожидается, что моряки встретятся с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской народной армии и руководителями администрации провинции Кханьхоа. Кроме того, запланированы совместные товарищеские спортивные соревнования с моряками из РФ и Вьетнама.

Ранее корабли Тихоокеанского флота и Военно-морские силы Индии провели совместное учение в Бенгальском заливе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

