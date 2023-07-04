СМИ: Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей
4 июля 202306:01
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона интересуются фрегатами «Гепард-3.9» российского производства и другими боевыми кораблями, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.
По его словам, в настоящее время идут переговоры на условиях конфиденциальности.
Речь идет не только о «Гепарде», но и других проектах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс планирует ввести штрафы для электросамокатчиков
- Стало известно о двух сбитых беспилотниках в Новой Москве
- СМИ: Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей
- Лепс заплатил российскому бойцу 1 млн рублей за подбитый Leopard
- Во Франции ультраправые группы дерутся с митингующими
- В Петербурге не будут разводить мосты
- Итальянский генерал припомнил Зеленскому слова про Донбасс
- Рогов: Российские силы перешли в активную оборону
- НАТО отказала Киеву в передаче F-16
- Американские СМИ опубликовали снимки употребления наркотиков сыном Байдена
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru