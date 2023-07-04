СМИ: Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона интересуются фрегатами «Гепард-3.9» российского производства и другими боевыми кораблями, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

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По его словам, в настоящее время идут переговоры на условиях конфиденциальности.

Речь идет не только о «Гепарде», но и других проектах.

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Фото: mil.ru
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