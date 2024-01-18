Боец «Ахмата»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок

По словам военного, на подмогу украинским силам на этом участке пришли различные подразделения.

«Самое удивительное это, конечно, женская рота на "болото" (участок местности в Серебрянском лесничестве. — НСН) зашла, состоящая исключительно из женщин», — рассказал боец.

Как отметил «Аид», предположительно, женское подразделение входит в 54 бригаду ВСУ и состоит из добровольцев, пишет Ura.ru. Военный указал, что радиоперехваты подтвердили, что на фронт прибыли женщины-военнослужащие, они выполняют функции операторов беспилотников и снайперов, отмечает RT.

«Они хорошие специалисты БПЛА... Снайперскую работу тяжело оценить, пока что мы с ними ведем "переписку" снайперскими выстрелами, с помощью БПЛА, артиллерии», — уточнил «Аид».

