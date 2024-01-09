«Боеготовность ядерной триады»: Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России

Выступая на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, он указал, что один из ключевых вопросов - это «поддержание боеготовности российской ядерной триады» на самом высоком уровне.

«Что обеспечивает стратегический баланс в мире», - заключил министр.

Ранее Шойгу заявил, что главной задачей российской армии в 2023 году был срыв контрнаступления Вооруженных силы Украины (ВСУ), и она была успешно выполнена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».