«Боеготовность ядерной триады»: Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что глава государства Владимир Путин поставил перед военным ведомством «ряд первоочередных и системных задач», сообщает РИА Новости.

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Выступая на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, он указал, что один из ключевых вопросов - это «поддержание боеготовности российской ядерной триады» на самом высоком уровне.

«Что обеспечивает стратегический баланс в мире», - заключил министр.

Ранее Шойгу заявил, что главной задачей российской армии в 2023 году был срыв контрнаступления Вооруженных силы Украины (ВСУ), и она была успешно выполнена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
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