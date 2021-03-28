Bild: немецкие подлодки оснащены российскими устройствами
Подводные лодки военно-морских сил Германии оснащены навигационными устройствами производства российской компании «Транзас», пишет Bild am Sonntag.
Сотрудничество ФРГ и российской компании началось еще в 2005 году, когда около 100 немецких кораблей были оборудованы навигационными системами, произведенными российской компанией. Позднее Берлин обратился к «Транзас» для установки системы Navi-Sailor 4000 на немецких подводных лодках U 35 и U 36.
В Минобороны Германии отметили, что «правительство прилагает значительные усилия для обеспечения безопасности IT-кибер и крипто-средств, находящихся в ведении министерства обороны».
Тем временем, все многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России проектов 971, 949А и 885 получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».
Российский военно-морской флот получит в 2021 году три атомные подлодки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.
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