Bild: немецкие подлодки оснащены российскими устройствами

Сотрудничество ФРГ и российской компании началось еще в 2005 году, когда около 100 немецких кораблей были оборудованы навигационными системами, произведенными российской компанией. Позднее Берлин обратился к «Транзас» для установки системы Navi-Sailor 4000 на немецких подводных лодках U 35 и U 36.

В Минобороны Германии отметили, что «правительство прилагает значительные усилия для обеспечения безопасности IT-кибер и крипто-средств, находящихся в ведении министерства обороны».

Тем временем, все многоцелевые атомные подводные лодки ВМФ России проектов 971, 949А и 885 получат на вооружение крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Российский военно-морской флот получит в 2021 году три атомные подлодки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.

