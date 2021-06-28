Беспилотник «Орион-Э» вышел на мировой оружейный рынок
О выходе на мировой рынок оружия российского ударного беспилотника «Орион-Э» сообщил источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. Он рассказал, что от иностранных заказчиков получены первые заявки на этот дрон. Раньше «Орион» выходил на экспортный рынок. Он предлагался только в разведывательном варианте, без авиационных средств поражения.
По информации источника, реальные поставки ударного «Ориона» на экспорт стартуют в конце 2021 – начале 2022 года. Это произойдет после открытия компанией «Кронштадт» завода, который производит беспилотники в Дубне. Предполагается, что по совокупности показателей «цена — качество — интеллектуализация борта» российские ударные беспилотники превзойдут турецких соперников «Байрактар».
Ранее Украина пригрозила России турецкими беспилотниками.
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