Беспилотник «Охотник» уничтожил наземную цель бомбой

Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» в ходе испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он рассказал, что «Охотник» сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов. Цель была поражена с высокой точностью.

По словам источника, на дроне установлен новейший прицельно-навигационный комплекс, который позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, сравнимой с высокоточным управляемым оружием. «Охотник» может поражать наземные стационарные либо ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами.

Беспилотник разработан в ОКБ Сухого, его первый испытательный полет пошел в августе 2019 года, передает телеканал «360».

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