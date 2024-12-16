Белоусов заявил, что за 2024 год на военную службу по контракту набрали свыше 427 тысяч человек

В 2024 году на военную службу по контракту набрали свыше 427 тысяч человек, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

Путин заявил, что штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих

По его словам, ежедневно контракты заключают более 1200 человек.

Кроме того, как отметил Белоусов, российские военные по сравнению с 2022 годом получают в семь раз больше танков, в три раза больше БМП и БТР и в 23 раза больше беспилотников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой по линии боевого соприкосновения, отмечает RT.

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФКонтрактыРоссийская Армия

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