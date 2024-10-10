Белоусов шепотом обратился к раненному на СВО бойцу
Глава Минобороны России Андрей Белоусов встретился с пациентами госпиталя, среди которых был раненый офицер, участвовавший в спецоперации, сообщает Ura.ru.
Министр лично обратился к нему и на ухо пообещал помочь с протезированием. «Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — сказал глава военного ведомства во время награждения офицера СВО, который был удостоен звания Героя России.
Белоусов вручил военнослужащему наградные настольные часы.
Медали получили командир мотострелкового батальона майор Владимир Манохин, командир взвода ПТУР капитан Максим Бахарев, штурмовик сержант Сергей Седов. Министр обороны поздравил бойцов и поблагодарил их за службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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