Белоусов назвал регионы, где присутствуют российские военные

На расширенном заседании коллегии министерства он указал, что, в первую очередь, это активные боевые действия в ходе специальной военной операции.

«А также – выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии и Африки, на Кавказе и в Приднестровье», - уточнил министр.

Ранее Белоусов заявил, что в России сформируют новый род войск — «войска беспилотных систем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

