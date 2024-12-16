Белоусов назвал регионы, где присутствуют российские военные
Деятельность Минобороны РФ строится с учётом нескольких ключевых факторов. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов.
На расширенном заседании коллегии министерства он указал, что, в первую очередь, это активные боевые действия в ходе специальной военной операции.
«А также – выполнение отдельных задач и обеспечение военного присутствия в странах Центральной Азии и Африки, на Кавказе и в Приднестровье», - уточнил министр.
Ранее Белоусов заявил, что в России сформируют новый род войск — «войска беспилотных систем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru