Белорусские военные начали тренировки по переходу на военное время

«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», — подчеркнули в ведомстве.

Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки ВС Белоруссии после очередного призыва на военную службу и освоения военнослужащими программы начальной военной подготовки.

