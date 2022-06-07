Белорусские военные начали тренировки по переходу на военное время

Вооруженные силы Белоруссии начали тренировки по переходу с мирного на военное время. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

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«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», — подчеркнули в ведомстве.

Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки ВС Белоруссии после очередного призыва на военную службу и освоения военнослужащими программы начальной военной подготовки.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ВоеннослужащиеБелоруссия
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