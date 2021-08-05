Белоруссия заявила о наращивании сил НАТО у своих границ

НАТО наращивает силы у границ Белоруссии, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил республики, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Гулевича, характер действий Североатлантического альянса и их прогрессирующая интенсивность вызывают в Белоруссии обеспокоенность, отмечает РИА ФАН.

«Интенсивность мероприятий подготовки вооруженных сил стран НАТО и государств-партнеров, проводимых на территории стран-соседей, а также количество привлекаемых войск и различных систем вооружений остались на достаточно высоком уровне», — считает начальник Генштаба.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что НАТО совершает провокационные действия, чтобы дискредитировать Белоруссию на международной арене, напоминает RT.

