Белоруссия заявила о наращивании сил НАТО у своих границ
НАТО наращивает силы у границ Белоруссии, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил республики, первый замминистра обороны Виктор Гулевич. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам Гулевича, характер действий Североатлантического альянса и их прогрессирующая интенсивность вызывают в Белоруссии обеспокоенность, отмечает РИА ФАН.
«Интенсивность мероприятий подготовки вооруженных сил стран НАТО и государств-партнеров, проводимых на территории стран-соседей, а также количество привлекаемых войск и различных систем вооружений остались на достаточно высоком уровне», — считает начальник Генштаба.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что НАТО совершает провокационные действия, чтобы дискредитировать Белоруссию на международной арене, напоминает RT.
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