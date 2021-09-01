Лукашенко анонсировал поставки российских вооружения и техники в Белоруссию
Россия поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, а также средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400 (российские зенитные ракетные системы - НСН)», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что республике «очень нужны» поставки техники и вооружения российского производства.
«Если мы увидим на учениях ("Запад-2021" - НСН), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение», — добавил Лукашенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru