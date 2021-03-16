Белоруссия планирует создать совместный с РФ центр подготовки ВВС и ПВО

Учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО планируют создать на территории Белоруссии совместно с Россией, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что на базе центра организуют совместную подготовку экипажей самолетом Су-30СМ, а также обучат белорусских экспертов работать на современных зенитных ракетных комплексах, находящихся в вооружении ВС России.

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Россия и Белоруссия в 2009 году заключили соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. В Минобороны Белоруссии отметили, что создание совместного центра – закономерный шаг в развитии сотрудничества по этому соглашению.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВВС РоссииПВОВоенные БазыБелоруссия
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