Белоруссия планирует создать совместный с РФ центр подготовки ВВС и ПВО
Учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО планируют создать на территории Белоруссии совместно с Россией, сообщает «Российская газета».
Отмечается, что на базе центра организуют совместную подготовку экипажей самолетом Су-30СМ, а также обучат белорусских экспертов работать на современных зенитных ракетных комплексах, находящихся в вооружении ВС России.
Россия и Белоруссия в 2009 году заключили соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. В Минобороны Белоруссии отметили, что создание совместного центра – закономерный шаг в развитии сотрудничества по этому соглашению.
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