Белоруссия и Россия рассматривают создание совместной программы вооружений

По его словам, страны взаимно дополняют друг друга в военно-промышленной сфере, а на недавней совместной коллегии оборонных ведомств было озвучено предложение «иметь совместный план государственной программы вооружений».

«Это следующий этап ступени развития белорусско-российского взаимодействия в рамках военно-технического сотрудничества... И я думаю, оно будет ещё только лучше, лучше и лучше», - заключил Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску война не нужна, но к ней надо готовиться и ментально, и стратегически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

