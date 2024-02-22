Белоруссия и Россия рассматривают создание совместной программы вооружений

Сотрудничество Белоруссии и России в военной сфере носит плановый характер. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

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По его словам, страны взаимно дополняют друг друга в военно-промышленной сфере, а на недавней совместной коллегии оборонных ведомств было озвучено предложение «иметь совместный план государственной программы вооружений».

«Это следующий этап ступени развития белорусско-российского взаимодействия в рамках военно-технического сотрудничества... И я думаю, оно будет ещё только лучше, лучше и лучше», - заключил Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску война не нужна, но к ней надо готовиться и ментально, и стратегически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ
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