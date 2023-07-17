База ЧВК «Вагнер» в Молькино Краснодарского края прекратит свое существование

База частной военной компании «Вагнер» в Молькино Краснодарского края официально прекратит свое существование.

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Видео с обращением бойцов компании опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

«База прекращает свое существование. ЧВК «Вагнер» убывает в новые места дислокации», - сказал один из представителей военной организации.

Отмечается, что база будет полностью закрыта в воскресенье, 30 июля.

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ФОТО: t.me/razgruzka_vagnera / скриншот с видео
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Краснодарский Край

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