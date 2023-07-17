База ЧВК «Вагнер» в Молькино Краснодарского края прекратит свое существование

Три парома работают на Керченской переправе Россия заявила в ООН, что решение по черноморской зерновой инициативе является окончательным Депутат Госдумы уверен, что «зерновая сделка» прикрывала поставки Украине оружия Минцифры намерено приравнять электронные водительские права к физическим