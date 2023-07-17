База ЧВК «Вагнер» в Молькино Краснодарского края прекратит свое существование
17 июля 202318:53
База частной военной компании «Вагнер» в Молькино Краснодарского края официально прекратит свое существование.
Видео с обращением бойцов компании опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».
«База прекращает свое существование. ЧВК «Вагнер» убывает в новые места дислокации», - сказал один из представителей военной организации.
Отмечается, что база будет полностью закрыта в воскресенье, 30 июля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru