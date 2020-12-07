Балтийский флот формирует новую дивизию в ответ на наращивание войск НАТО

Балтийский флот сформирует новую дивизию с мотострелковыми, артиллерийским и танковым полками, рассказал газете «Красная звезда» командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Эти меры предпринимаются на фоне усиления войск НАТО на границе с Калининградской областью.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в начале декабря, что Россия наращивает военную мощь в Крыму и Чёрном море, альянс отвечает на это усилением своего присутствия в регионе. Согласно отчету НАТО, Москва продолжает «напористую политику и агрессивные действия», а также регулярно ведет «запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Также в отчете сообщается об «агрессии Москвы» против Украины и Грузии.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН оценил боеготовность Черноморского флота в сравнении с военно-морскими силами НАТО в регионе и пришел к неутешительным выводам.

