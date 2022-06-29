Байден анонсировал создание постоянного штаба из армейских корпусов США в Польше

США планируют создать в Польше постоянный штаб одного из армейских корпусов Соединенных Штатов. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

США направят в Британию две эскадрильи F-35

Слова американского лидера приводит РИА Новости. Байден указал, что США также намерены обеспечить дополнительную бригаду на ротационной основе в несколько тысяч военных в Румынии.

Ранее Байден анонсировал отправку в Великобританию двух эскадрилий истребителей F-35 и увеличение числа американских эсминцев на базе Рота в Испании. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить силы ПВО в Германии и Италии.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ВоенныеСШАПольшаДжо Байден
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