Байден анонсировал создание постоянного штаба из армейских корпусов США в Польше

Слова американского лидера приводит РИА Новости. Байден указал, что США также намерены обеспечить дополнительную бригаду на ротационной основе в несколько тысяч военных в Румынии.

Ранее Байден анонсировал отправку в Великобританию двух эскадрилий истребителей F-35 и увеличение числа американских эсминцев на базе Рота в Испании. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить силы ПВО в Германии и Италии.

