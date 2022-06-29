Байден анонсировал создание постоянного штаба из армейских корпусов США в Польше
США планируют создать в Польше постоянный штаб одного из армейских корпусов Соединенных Штатов. Об этом заявил президент страны Джо Байден.
Слова американского лидера приводит РИА Новости. Байден указал, что США также намерены обеспечить дополнительную бригаду на ротационной основе в несколько тысяч военных в Румынии.
Ранее Байден анонсировал отправку в Великобританию двух эскадрилий истребителей F-35 и увеличение числа американских эсминцев на базе Рота в Испании. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить силы ПВО в Германии и Италии.
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