Азербайджан сообщил об обстрелах позиций армии на границе с Арменией

«Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на различных направлениях, подвергались обстрелу в общей сложности 30 раз», — указали в ведомстве.

Министерство уточнило, что 5 апреля в 21:55 - 23:20 (с 20:55 по 22:20 мск) с перерывами из стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении некоторых населенных пунктов приграничных Товузского, Дашкесанского, Кельбаджарского, Лачинского районов.

Ранее СМИ Азербайджана сообщили о движении подразделений армянской армии по направлению к границе.

