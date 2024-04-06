Азербайджан сообщил об обстрелах позиций армии на границе с Арменией
Подразделения Вооруженных сил Армении за минувшие сутки 30 раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана на границе стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанское Минобороны.
«Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на различных направлениях, подвергались обстрелу в общей сложности 30 раз», — указали в ведомстве.
Министерство уточнило, что 5 апреля в 21:55 - 23:20 (с 20:55 по 22:20 мск) с перерывами из стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении некоторых населенных пунктов приграничных Товузского, Дашкесанского, Кельбаджарского, Лачинского районов.
Ранее СМИ Азербайджана сообщили о движении подразделений армянской армии по направлению к границе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Азербайджан сообщил об обстрелах позиций армии на границе с Арменией
- Стихия в Оренбуржье: Пол-Орска затопило после прорыва дамбы, жителей эвакуируют
- Власти заявили о повреждении предприятия в Макарове Киевской области
- Мексика приостановила дипотношения с Эквадором
- Пентагон сообщил о контактах с Россией по поводу противоспутниковых средств
- В Оренбургской области подтопило более 2,5 тысячи жилых домов
- Человек упал на пути на фиолетовой линии московского метро
- Над Белгородской областью сбили десять снарядов РСЗО «Вампир»
- Картаполов: В весенний призыв может прийти сразу две повестки
- На юго-западе Китая зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru