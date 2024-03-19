«Требуют Ереван»: В Армении не верят, что Азербайджану «хватит» приграничных сел

Азербайджан будет постоянно претендовать на территории Армении даже после выполнения ряда условий по приграничным селам, заявил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война.