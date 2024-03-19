«Требуют Ереван»: В Армении не верят, что Азербайджану «хватит» приграничных сел
Александр Искандарян заявил НСН, что Азербайджан будет постоянно претендовать на территории Армении даже после выполнения нынешних условий.
Азербайджан будет постоянно претендовать на территории Армении даже после выполнения ряда условий по приграничным селам, заявил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война.
«Угроза войны есть всегда, этот риск существует уже тридцать лет. Все время происходят столкновения и какое-то давление. Мы видим, что Азербайджан продолжает интенсивно вооружаться. На территориях Армении, которые Азербайджан оккупировал, происходит строительство укреплений, дорог и так далее. Риск есть, тут не поспоришь. Не думаю, что этот риск сегодняшний, что война начнется уже на этой неделе. Дело в том, что у Азербайджана нет единой красной линии, до которой они могут дойти. Ничего такого не было заявлено, эта условная красная линия двигается», - рассказал он.
По его словам, Азербайджан попытается взять от Армении максимум, а некоторые в Баку, пользуясь ситуацией, уже заговорили о самом Ереване.
«Те требования, которые были у Азербайджана два-три года назад, уже не такие сегодня. Когда Азербайджан добивается чего-то, там начинают претендовать на большее, это стратегия. В этом смысле там раздаются требования довольно экзотические, например, о том, что Армения должна менять Конституцию. О том, что какие-то анклавы внутри Армении должны перейти Азербайджану и так далее. Ведутся даже разговоры, что Ереван должен принадлежать Азербайджану. Это поведение стороны, которая победила в войне в Карабахе и пытается добиться максимума. Они могут идти дальше. Если какие-то территории будут переданы, это не значит, что не будет претензий на другие. Сейчас официально требуют четыре деревни», - заключил собеседник НСН.
Ранее декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией разжигают искусственно, передает «Радиоточка НСН». По словам эксперта, таким образом западные силы пытаются втянуть Россию в военное противостояние либо обвинить в бездействии по отношению к членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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