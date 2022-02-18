Автоколонна Минобороны России вышла из зоны учений

Колонна из 30 грузовиков с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом подразделений Западного военного округа выдвинулась в пункт постоянной дислокации после учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что по прибытии в часть военная техника пройдёт профилактическое техническое обслуживание и будет подготовлена к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки зимнего периода обучения.

В Минобороны напомнили, что в войсковых частях и соединениях Вооруженных сил России продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и подразделения воздушно-десантных войск.