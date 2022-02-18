Автоколонна Минобороны России вышла из зоны учений
Колонна из 30 грузовиков с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом подразделений Западного военного округа выдвинулась в пункт постоянной дислокации после учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там уточнили, что по прибытии в часть военная техника пройдёт профилактическое техническое обслуживание и будет подготовлена к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки зимнего периода обучения.
В Минобороны напомнили, что в войсковых частях и соединениях Вооруженных сил России продолжается серия учений, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и подразделения воздушно-десантных войск.
Подразделения Южного и Западного военных округов, которые завершили учения, уже начали возвращаться к пунктам постоянной дислокации комбинированным способом: часть тяжёлой техники отправляется железнодорожными эшелонами, колесная техника движется в воинские гарнизоны своим ходом.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о ходе совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость – 2022». Он также подчеркнул, что после выполнения всей программы маневров личный состав и техника вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Белоруссии и вернутся в пункты постоянной дислокации.
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