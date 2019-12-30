Австрийского экс-полковника обвиняют в шпионаже на Россию

Первое слушание уже назначено на 2 марта. Оно пройдет в Зальцбурге и его рассмотрит суд присяжных.

В ноябре 2018 года также широкий общественный резонанс получило сообщение о 70-летнем бывшем военном австрийской армии, которого обвиняли в передаче России информации в обмен на 300 тыс евро, сообщает РИА "ФАН". Пока не уточняется являются ли новые сообщения продолжением дела 2018 года или же новым расследованием в отношении другого подозреваемого.



