Австрийского экс-полковника обвиняют в шпионаже на Россию
Бывшему полковнику австрийской армии грозит срок до 10 лет лишения свободы. Его обвиняют в шпионаже для российских спецслужб, сообщает ТАСС.
В ходе слушаний дела рассмотрят вопрос о разглашении государственной тайны. При этом, судебные разбирательства могут пройти в закрытом режиме, отмечает Газета.ру.
Первое слушание уже назначено на 2 марта. Оно пройдет в Зальцбурге и его рассмотрит суд присяжных.
В ноябре 2018 года также широкий общественный резонанс получило сообщение о 70-летнем бывшем военном австрийской армии, которого обвиняли в передаче России информации в обмен на 300 тыс евро, сообщает РИА "ФАН". Пока не уточняется являются ли новые сообщения продолжением дела 2018 года или же новым расследованием в отношении другого подозреваемого.
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